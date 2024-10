Opposizione propone iniziativa per Stellantis: richieste chiare e sostegno alla filiera automotive, stop alla delocalizzazione e piano per il ricambio generazionale

Le forze di opposizione hanno presentato la loro iniziativa riguardante Stellantis. “Il governo, negli ultimi mesi, non ha dimostrato la determinazione necessaria per avanzare richieste chiare e semplici a Stellantis. Nella nostra proposta, abbiamo richiesto”, tra le altre cose, “l’ideazione di un pacchetto di misure a sostegno della filiera automotive”; la sospensione della tendenza a delocalizzare gli investimenti dei fornitori; l’abbandono dell’uso di lavoro somministrato; un piano per l’inserimento di nuove risorse, utile per un ricambio generazionale; e il consolidamento in Italia dei settori di progettazione”.

Evidenziazione delle richieste delle forze di opposizione

Questa è la posizione espressa dai leader di Pd, 5s, Avs e Azione, che affermano che “è tempo di adottare una nuova strategia”.