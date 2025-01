Ricordando David Sassoli: un leader per la democrazia europea

Un leader che ha segnato un’epoca

Sabato scorso, Milano ha ospitato un evento commemorativo dedicato a David Sassoli, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella politica europea. L’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha sottolineato quanto manchino le intuizioni di Sassoli, il quale sosteneva che la dignità della persona dovesse essere il criterio fondamentale per misurare le politiche pubbliche. Questo principio, oggi più che mai, risuona come un richiamo alla responsabilità e all’umanità in un contesto politico sempre più polarizzato.

Il contributo di Sassoli alla maggioranza Ursula

Ruffini ha evidenziato il ruolo cruciale di Sassoli nella costruzione della maggioranza Ursula, che governa l’Unione Europea da due legislature. La sua capacità di unire diverse forze politiche attorno a valori comuni ha rappresentato un esempio di come si possa lavorare per il bene comune, nonostante le differenze ideologiche. La sua assenza si fa sentire, soprattutto in un momento in cui la destra sta guadagnando terreno in molte nazioni europee. Sassoli avrebbe certamente invitato a riflettere su come questa maggioranza possa diventare un’alternativa solida e credibile alla destra, promuovendo un dialogo costruttivo piuttosto che una contrapposizione ideologica.

Un appello alla responsabilità politica

Durante l’evento, è emerso un forte appello alla responsabilità politica. Ruffini ha affermato che per essere realmente alternativi alla destra, è necessario costruire una scelta politica chiara e condivisa, evitando di cadere nella trappola di considerare la destra come un nemico. Questo approccio, secondo Ruffini, è essenziale per garantire una democrazia sana e inclusiva, in grado di rispondere alle sfide contemporanee. La visione di Sassoli, centrata sulla dignità umana e sulla solidarietà, deve continuare a guidare le azioni dei leader politici europei.