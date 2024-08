Ricoverata per un mal di schiena, muore due giorni dopo essere stata dimessa ...

Una giovane donna di 36 anni è morta appena due giorni dopo aver lasciato l'ospedale, dove era stata ricoverata per una lombosciatalgia

Marica Remoli, 36 anni, è morta improvvisamente nella sua abitazione, appena due giorni dopo essere stata dimessa dall’ospedale.

Ricoverata in ospedale per mal di schiena: 36enne muore in casa

La donna, giornalista e creatrice digitale, lavorava come organizzatrice di eventi. Recentemente, aveva condiviso sui social il miglioramento delle sue condizioni di salute, dopo essere stata ricoverata per tre settimane a causa di lombosciatalgia legata ad un’ernia del disco.

La lunga permanenza in ospedale

Il lungo ricovero presso l’ospedale di Foligno sembrava aver risolto i suoi problemi. Marica, tornata a casa, aveva infatti celebrato la sua apparente guarigione con un post entusiasta sui social, mostrando la gioia di riabbracciare la sua cagnolina Mia. Tuttavia, la ripresa si è rivelata solo temporanea. Domenica 28 luglio aveva annunciato di sentirsi meglio, ma due giorni dopo è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Montefalco, in provincia di Perugia.

Disposta l’autopsia

La notizia ha sconvolto la sua famiglia, che ha subito richiesto un’indagine per fare chiarezza sulla vicenda. La procura di Spoleto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita venerdì prossimo, affidando a un medico legale il compito di chiarire le cause del decesso.