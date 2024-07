Lucia Cosatti trovata morta in casa: attesi i risultati dell'autopsia sul cor...

Il corpo senza vita di Lucia Cosatti è stato trovato in casa da una collega di lavoro: indagini in corso sul corpo della giovane

Il corpo senza vita di Lucia Cosatti, la 22enne originaria del Friuli Venezia Giulia, è stato trovato lo scorso giovedì 25 luglio nel suo appartamento a Marina di Cecina, dove alloggiava per lavorare come aiuto cuoca per la stagione estiva.

Il ritrovamento del corpo di Lucia Cosatti

A trovare il corpo senza vita della ragazza, che tutti conoscevano con il nome di “Luce”, è stata la collega che condivideva con lei la casa.

Inutile l’intervento degli operatori sanitari del 118, allertati dalla giovane collega. La 22enne era già morta all’arrivo dei medici, che hanno potuto solo constatare il decesso.

Le indagini dopo la morte della giovane

Vista le circostanze del ritrovamento, sono stati allertati anche i carabinieri, ma al momento non vi sarebbero sospetti del coinvolgimento di terze persone: nessuna ferita è stata rivenuta sul corpo. Dunque, la principale ipotesi, al momento, è che la ragazza possa essere morta a causa di un malore improvviso, probabilmente un infarto. Tuttavia, sarà l’autopsia a chiarire il drammatico evento.

L’esame è stato disposto dalla magistratura ed eseguito nella giornata di ieri dal medico legale: si attendono i risultati.

Le parole della madre di Lucia Cosatti

La giovane era originaria di Udine, dove viveva con la sua famiglia specializzata nel settore della ristorazione e conosciuta a Pradamano per il locale Villa Riviera dello chef Loris Cosatti.

La madre, Elena, ha dichiarato di aver sentito Lucia al telefono pochi giorni prima della morte e la ragazza stava bene. Inoltre, proprio lo scorso lunedì la donna, era stata da lei a trovarla approfittando del giorno libero dal lavoro.