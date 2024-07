Una nota influencer brasiliana di 34 anni ha perso la vita nelle scorse ore fra le stanze della sua casa. Il suo corpo è stato trovato dal marito, uomo con cui la 34enne aveva avuto i suoi tre bambini. La polizia sta indagando sull’accaduto: l’influencer era rimasta attiva sui social fino a poche ore prima dalla sua scomparsa.

Influencer brasiliana trovata morta in casa: il caso

Un selfie che la ritraeva con una tazza in mano. È stata questa l’ultima immagine pubblicata sui social dalla influencer brasiliana esperta di politica che è scomparsa in casa sua da pochi giorni. La ragazza, 41 mila followers sul suo profilo, era molto nota nel suo Paese, ed è morta in circostanze ancora tutte da verificare.

Influencer brasiliana trovata morta in casa: le indagini

La polizia, intervenuta sul luogo del decesso dopo la chiamata dei famigliari della donna, ha fatto sapere che: “Il corpo della vittima trentaquattrenne è stato inviato al Centro medico legale per essere sottoposto ad accertamenti. La polizia chiarisce che il medico legale era sul posto per effettuare i rilievi necessari per l’indagine. Appena possibile, saranno rilasciate maggiori informazioni”. Al momento, dunque, rimangono sconosciute le cause del decesso della donna.