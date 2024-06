Due anziani sono stati trovati morti nella loro casa in via Fanella a Fano, si indaga su un possibile omicidio

Una coppia di anziani è stata brutalmente uccisa nella propria abitazione a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino.

Fano, coppia di anziani trovata morta in casa

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo, Giuseppe Ricci di 75 anni, sia stato colpito alla testa con un oggetto contundente, mentre la donna, Luisa Marconi di 70 anni, sia stata soffocata. Segni di lotta indicano che il 75enne abbia cercato di difendersi, facendo presupporre che ci sia stata una colluttazione. L’allarme è stato dato da Luca, il figlio quarantenne della coppia, che viveva al piano superiore della stessa palazzina in via Fanella 127.

Interrogato il figlio 40enne

Alle 7:30 di questa mattina, i Vigili del fuoco sono intervenuti, forzando la porta e scoprendo i due corpi. Durante l’interrogatorio, Luca ha ribadito di non essere coinvolto nei tragici eventi. Tuttavia, sembra che i coniugi dovessero consegnare la loro casa, venduta all’asta lo scorso settembre per coprire i debiti accumulati proprio dal figlio. L’immobile di 75mq è stato acquistato per circa 60mila euro da un idraulico.

Indagano gli inquirenti

Il caso è stato affidato agli uomini della Squadra Mobile, con la supervisione del procuratore Maria Letizia Fucci. Per il momento il 40enne non risulta indagato né in stato di fermo. Nelle ultime ore gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze dei familiari delle vittime e dei vicini di casa, per cercare di raccogliere quante più informazioni possibili e fare luce sulla tragedia. Nel tardo pomeriggio gli investigatori avrebbero ritrovato un martello nel pozzetto in giardino, come riportato da Il Resto del Carlino, ma è ancora da determinare se si tratti dell’arma del delitto. Intanto il corpo della donna è stato trasferito all’obitorio, mentre quello del marito è ancora nell’abitazione, dove la polizia scientifica sta eseguendo i rilievi.