Una coppia è morta travolta da un treno a San Zeno, in provincia di Brescia. La notizia è stata diramata dall’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia.

Coppia investita da un treno in provincia di Brescia

La tragedia si è consumata poco dopo le 13 di oggi, lunedì 24 giugno. Secondo le prime informazioni, l’uomo e la donna si trovavano sui binari tra via Belleguardello, nel comune di Montirone, e la stazione di San Zeno Naviglio, quando sono stati investiti dal convoglio. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe quella del suicidio.

Si pensa a un suicidio

Al momento, le autorità stanno cercando di confermare le identità e le età delle due vittime. Sembrerebbe che inizialmente abbiano tentato di togliersi la vita usando il gas di scarico del loro veicolo vicino ai binari, per poi prendere la decisione di gettarsi sotto il treno. Entrambi sarebbero morti sul colpo.

Travolto da un treno nel Casertano

Appena pochi giorni prima si era verificato un altro incidente ferroviario, questa volta alla stazione di Maddaloni, in provincia di Caserta. Nel primo pomeriggio di venerdì 21 giugno un uomo è stato travolto da un treno in transito. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polfer, per cercare di fare luce su quando accaduto. Le forze dell’ordine hanno esaminato anche le telecamere di videosorveglianza per comprendere se si sia trattato di una fatalità oppure di un gesto volontario.