Incidente a San Giorgio: 27enne perde la vita, operato il figlio di 4 anni

Nella tarda serata di sabato 22 giugno, un grave incidente stradale ha scosso San Giorgio di Nogaro lungo la strada provinciale 80, vicino al centro commerciale Acquazzurra.

Incidente a San Giorgio: muore a 27 anni, operato il figlio di 4 anni

La tragedia ha causato la morte di Max Macoratti, 27 anni, un operaio coniugato e appassionato di motori. L’incidente ha coinvolto due veicoli: una Citroen C3 guidata da un cittadino albanese e una Citroen Ds3 di Max, che trasportava anche suo figlio di 4 anni e un’altra persona.

Il bambino è stato gravemente ferito, subendo un trauma cranico che ha richiesto un’operazione chirurgica urgente durata quattro ore. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza a Udine, mentre il conducente dell’altro veicolo è stato portato all’ospedale di Latisana.

Max Macoratti era stimato dai vicini come un uomo gentile e premuroso, sempre disponibile e apprezzato nella comunità di via Coronis Alta.

La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità, particolarmente colpita dal destino del figlioletto ora in lotta per riprendersi.

La sua passione per i motori e la meccanica era ben nota, lavorando in passato in un’officina prima di ottenere un impiego stabile in fabbrica. La sua casa, ristrutturata con grande amore insieme alla famiglia, rappresentava il suo sogno realizzato di un luogo dove crescere il figlio. La speranza ora è che il bambino possa guarire e ritornare presto a casa, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia Macoratti in questo momento di grande dolore e perdita.