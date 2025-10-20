Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "La morte dell’autista del pullman che riportava a casa i tifosi del Pistoia Basket, colpito durante una vile sassaiola, è una tragedia che colpisce tutti. La violenza non può continuare a girare intorno allo sport. Ai familiari di Raffaele Marianella va il mio cordoglio più sincero". Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.
Rieti: Nevi, 'violenza insensata, serve tolleranza zero'
