Riforme: Baldino, 'La Russa e Nordio attacchi vergognosi, terremoto contro Stato diritto'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Le dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, pubblicate questa mattina su Repubblica a cui fanno eco quelle del ministro Nordio sono un terremoto che scuote le fondamenta della nostra democrazia. Attaccare la magistratura e per mero consenso elettorale è come sradicare i pilastri che reggono il nostro Stato di diritto". Così Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio.

"È vergognoso che la seconda carica dello Stato, che dovrebbe essere super partes e incarnare i valori delle nostre istituzioni democratiche, si lanci in una crociata contro un pezzo fondamentale dello Stato di diritto solo perché allineata alla legge e non ai desiderata del governo. Il nostro Paese, culla del diritto, che affonda le sue radici in valori chiarissimi come chiara è la linea di demarcazione che divide i poteri dello Stato, non può tollerare simili attacchi alla separazione dei poteri. È un oltraggio alla nostra democrazia e una minaccia alla libertà dei cittadini".

"Chi ricopre ruoli istituzionali così rilevanti ha il dovere di rispettare e difendere l’indipendenza della magistratura, non di delegittimarla per convenienza politica. Il nostro Paese merita istituzioni che tutelino la legge".