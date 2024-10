Riforme: Braga, 'gravissimo La Russa, non consentiremo cambio Costituzione'

Riforme: Braga, 'gravissimo La Russa, non consentiremo cambio Costituzio...

Riforme: Braga, 'gravissimo La Russa, non consentiremo cambio Costituzio...

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Forse perché come dice La Russa, la Costituzione l’hanno scritta cattolici, comunisti, conservatori, monarchici, ma non fascisti, vorrebbe cambiarla. Non glielo consentiremo perché le basi sono nella lotta di Liberazione dal nazifascismo, nella p...