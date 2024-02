Riforme: Calenda, 'opposizioni devono trovare proposta comune che non sia solo un no'

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "La Bonino fa due appelli, uno lo condivido, sull'altro si sa come la penso. E' giusto che tutte le opposizioni europeiste, che distinguono tra Trump e Biden, si incontrino per parlare di Europa ma anche di riforme istituzionali: le opposizioni devono trovare...

Roma, 9 feb (Adnkronos) – "La Bonino fa due appelli, uno lo condivido, sull'altro si sa come la penso. E' giusto che tutte le opposizioni europeiste, che distinguono tra Trump e Biden, si incontrino per parlare di Europa ma anche di riforme istituzionali: le opposizioni devono trovare una risposta al premierato che non sia solo no". Lo ha detto Carlo Calenda a Metropolis.