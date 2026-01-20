Roma, 20 gen. (Adnkronos) – "Il premierato è sempre in cammino: il testo è in seconda lettura alla Camera e i lavori in commissione sono in corso. C'è tutto il tempo per approvarlo entro fine legislatura". Lo dice il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, in un'intervista a 'Il Giornale'.
Riforme: Casellati, 'premierato si può approvare entro fine legislatura'
