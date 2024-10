Riforme: Fratoianni, 'destra vuole stravolgere assetto costituzionale'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La Russa straparla, attacca la magistratura e dichiara di voler cambiare la Costituzione. Nella sua intervista di oggi a La Repubblica, la seconda carica dello Stato giustifica la xenofobia di Salvini, gli attacchi frontali di Meloni ai giudici e non si fa problemi ...

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "La Russa straparla, attacca la magistratura e dichiara di voler cambiare la Costituzione. Nella sua intervista di oggi a La Repubblica, la seconda carica dello Stato giustifica la xenofobia di Salvini, gli attacchi frontali di Meloni ai giudici e non si fa problemi a paventare uno stravolgimento della Costituzione, auspicando una ridefinizione dei poteri costituzionali della magistratura". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Parole pesanti ancora più gravi quando a pronunciarle è il Presidente del Senato che dovrebbe ricoprire un ruolo di garanzia. Ma questa destra non ha mai saputo resistere alla tentazione di piegare le istituzioni ai propri interessi. Il loro disegno è chiaro – conclude Fratoianni – vogliono cambiare l'assetto costituzionale del Paese per accentrare ulteriormente il potere. Non possiamo permetterlo".