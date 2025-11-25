(Adnkronos) – "Mi auguro -ha quindi concluso il Capo dello Stato- che la vostra proposta di un confronto con le Regioni per avvicinare e riordinare le disposizioni regionali che attualmente regolano le funzioni delle Province -incluse le questioni di adeguamento poste dagli esiti referendari- abbia esito positivo".
Home > Flash news > Riforme: Mattarella, 'no a eterno limbo Province, parte vita democratica...
Riforme: Mattarella, 'no a eterno limbo Province, parte vita democratica Repubblica' (2)
(Adnkronos) - "Mi auguro -ha quindi concluso il Capo dello Stato- che la vostra proposta di un confronto con le Regioni per avvicinare e riordinare le disposizioni regionali che attualmente regolano le funzioni delle Province -incluse le questioni di adeguamento poste dagli esiti referendari- a...