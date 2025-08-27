Riforme: Patto per il Nord, su autonomia ancora chiacchiere, colpa tradimento salviniano

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "L’unica proposta concreta di autonomia che abbiamo visto finora è quella per Roma capitale che avrà super poteri, autonomia amministrativa, potestà legislativa e federalismo fiscale, mentre per le altre grandi città, del Nord come d...

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – "L’unica proposta concreta di autonomia che abbiamo visto finora è quella per Roma capitale che avrà super poteri, autonomia amministrativa, potestà legislativa e federalismo fiscale, mentre per le altre grandi città, del Nord come del Sud, così come per le Regioni siamo ancora alle chiacchiere”. Lo afferma in una nota Patto per il Nord, commentando l’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Meeting di Rimini.

“Ricordiamo –prosegue il comunicato- che il 22 ottobre 2017, per la prima volta nella storia della Repubblica, i cittadini di Lombardia e Veneto con un referendum consultivo hanno espresso in massa la volontà di avere una maggiore autonomia per le loro regioni. Finora non hanno avuto nulla. Non è colpa della premier Meloni, che vuole il premierato, non è colpa del vicepremier Tajani, che vuole la riforma della giustizia, ma è colpa del tradimento salviniano e del suo partito nei confronti del Nord”.