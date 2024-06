Riforme: Romeo, 'miglioramenti possibili, dipenderà da volontà Fdi'**

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – Sul premierato e sulle possibili ulteriori modifiche al testo nelle prossime letture "molto naturalmente dipenderà dall'eventuale disponibilità del gruppo di Fratelli d'Italia, che ovviamente spinge molto su questa riforma, di apportare dei miglioramenti e degli accorgimenti, togliendo magari qualche freccia dall'arco delle opposizioni in vista del referendum confermativo". Lo dice Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, in dichiarazioni di voto sul ddl Casellati, ricordando "alcune obiezioni, per esempio sollevate dal presidente Pera, circa i contrappesi da aumentare e allo statuto dell'opposizione da introdurre".

"Dipenderà anche molto dalle stesse opposizioni, che devono smetterla di continuare questo muro contro muro, magari aprendosi a eventuali correttivi che andrebbero a perfezionare la norma e naturalmente il testo, a prescindere da quella che può essere una valutazione complessiva della riforma", ha aggiunto il leghista. "Quello che invece è certo è che da parte della Lega ci sarà il massimo rispetto di questo accordo politico, perché la credibilità di un partito politico e di un politico in generale si misura dalla sua capacità di rispettare i patti, gli accordi e la parola data".