Riforme: Scotto, 'La Russa fascista mai pentito, ha sbagliato Ventennio'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "La Russa è sempre la stesso, nonostante il ruolo. Un signore con il busto di Mussolini in casa. Un fascista mai pentito. Ora dice che va cambiata la Costituzione per ridefinire i confini tra magistratura e politica. Nulla di nuovo sotto il sole. Solo che ha sbagliato ventennio”. Così sui social il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.