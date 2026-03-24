Rilocalizzare la produzione e rafforzare il ruolo dell'Italia nella farmaceutica europea

Negli ultimi anni il dibattito pubblico italiano si è concentrato sempre più sulla dipendenza della filiera farmaceutica dalle forniture extraeuropee. La recente presentazione di uno studio della Luiss Business School, promossa dall’American Chamber of Commerce in Italy, ha offerto una fotografia precisa: da un lato l’importante ruolo delle aziende a capitale statunitense nel tessuto produttivo e nella ricerca clinica; dall’altro la vulnerabilità legata alla concentrazione della produzione di principi attivi in Paesi come la Cina e l’India. Questo equilibrio spinge a ripensare politiche industriali e strumenti regolatori per tutelare l’accesso ai farmaci.

Il tema è stato ripreso anche dalle istituzioni: il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha proposto di inserire nel Testo unico sulla legislazione farmaceutica misure per rilocalizzare la produzione dei componenti essenziali dei medicinali. L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire la disponibilità di farmaci salvavita in scenari geopolitici incerti e rivitalizzare una tradizione italiana di chimica farmaceutica di base. Le proposte vanno lette nel contesto dei rischi di approvvigionamento e delle opportunità industriali per l’Europa.

La dipendenza dai principi attivi e il rischio strategico

La concentrazione produttiva dei principi attivi in pochi paesi comporta un rischio operativo e strategico. In pratica, una sospensione delle esportazioni o ritardi nelle catene logistiche possono tradursi in carenze temporanee di medicinali essenziali. Per questo motivo si parla di dipendenza produttiva, un concetto che indica la vulnerabilità di un sistema sanitario quando non esiste capacità locale sufficiente per fabbricare componenti critici. Ripensare la localizzazione produttiva significa anche valutare investimenti, costi e tempi necessari per riattivare impianti chimici a uso farmaceutico.

Cosa si intende per principi attivi

I principi attivi sono le sostanze chimiche che determinano l’effetto terapeutico di un farmaco. La loro produzione richiede competenze specialistiche, impianti dedicati e controlli di qualità stringenti. Tornare a produrne una quota significativa in Europa implica non soltanto investimenti fisici ma anche il recupero di know-how scientifico e manifatturiero, oltre a misure normative che incentivino la relocalizzazione senza compromettere la competitività delle imprese.

Scenario geopolitico e sicurezza del rifornimento

Eventi internazionali e tensioni commerciali possono interrompere flussi di materie prime critiche. Il dibattito politico evidenzia che, di fronte a possibili interruzioni, la capacità di produzione nazionale può estendere il tempo di autosufficienza per poche settimane o mesi, mentre l’assenza di scorte strategiche aumenterebbe il rischio per i pazienti. Per questo motivo le istituzioni valutano strumenti di politica industriale che comprendano scorte strategiche, incentivi e norme semplificate per facilitare nuovi investimenti produttivi.

I numeri del 2026 e il contributo delle aziende Usa

Lo studio della Luiss Business School offre dati concreti sul peso delle imprese a capitale statunitense in Italia: nel 2026 il valore della produzione ha superato i 9,2 miliardi di euro, con una crescita di quasi il 25% tra il 2015 e il 2026. L’impatto economico totale sul territorio è stimato in circa 6,3 miliardi di euro, mentre l’occupazione complessiva (diretta, indiretta e indotta) raggiunge quasi 22.600 addetti. Le aziende Usa hanno inoltre investito quasi 180 milioni in ricerca clinica nel 2026 e hanno sponsorizzato circa la metà degli studi clinici condotti in Italia.

Vantaggi e criticità secondo il campione

Il rapporto mette in luce un doppio quadro: da una parte la catena del valore generata dalla presenza di multinazionali Usa, con fornitori e competenze italiane integrate; dall’altra la presenza di ostacoli strutturali. Tra i principali freni emersi dalle interviste al management figurano la complessità regolatoria, l’eccesso di burocrazia e tempi amministrativi lunghi, che rischiano di rendere l’Italia meno attrattiva rispetto ad altri Paesi europei e alla crescente competitività della Cina negli investimenti R&D.

Proposte operative: rilocalizzazione, semplificazione e incentivi

Le proposte avanzate vanno in più direzioni. Le istituzioni parlano di politiche per incentivare la riorganizzazione produttiva e favorire investimenti in R&S e impianti di produzione dei principi attivi, mentre la comunità imprenditoriale chiede semplificazione normativa, maggiore certezza fiscale e tempi amministrativi più rapidi. Il tema del payback è stato citato come esempio di questione da risolvere per trovare un equilibrio tra interessi pubblici e investimenti privati.

In conclusione, la fotografia fornita dallo studio e dalle dichiarazioni istituzionali indica che l’Italia ha elementi di forza — competenze scientifiche e una rete industriale qualificata — ma anche limiti strutturali che richiedono una strategia nazionale coordinata. Solo intervenendo su regolazione, infrastrutture e incentivi sarà possibile ridurre la dipendenza da Cina e India, valorizzare il contributo delle imprese Usa e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di farmaci salvavita per i cittadini.