L'Unione Europea promuove un kit di sopravvivenza di 72 ore per i cittadini in caso di crisi.

Un nuovo approccio alla preparazione alle emergenze

L’Unione Europea ha avviato un’iniziativa ambiziosa per garantire che ogni Stato membro sviluppi un kit di sopravvivenza di 72 ore per i propri cittadini. Questa strategia fa parte della più ampia ‘Unione per la preparazione alle emergenze’, un piano che mira a rafforzare la resilienza dei Paesi europei di fronte a una varietà di crisi, dai disastri naturali agli attacchi informatici. La commissaria per la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib, ha sottolineato l’importanza di adottare una nuova mentalità nella preparazione, affermando che le minacce attuali sono più complesse e richiedono risposte più articolate.

Contenuto del kit di emergenza

Il kit di emergenza proposto include una serie di elementi essenziali per affrontare situazioni critiche. Tra i materiali suggeriti ci sono documenti di identità in una confezione impermeabile, acqua, torcia, coltellino svizzero, fiammiferi, medicine e cibo in scatola. Inoltre, è fondamentale avere del contante a disposizione, poiché durante una crisi le carte di credito potrebbero non essere utilizzabili. Lahbib ha anche menzionato l’importanza di avere un caricabatterie e una power bank per il cellulare, strumenti che possono rivelarsi vitali per rimanere connessi e informati.

Critiche e reazioni politiche

Nonostante le buone intenzioni, l’iniziativa ha suscitato critiche da parte di alcuni gruppi politici. La delegazione del Movimento 5 Stelle ha espresso scetticismo riguardo all’efficacia di tali misure, sottolineando che mentre l’Unione Europea si concentra su video e campagne promozionali, i cittadini europei affrontano sfide quotidiane come l’aumento delle bollette e la guerra in Ucraina. Queste critiche evidenziano la necessità di un approccio più concreto e immediato alle problematiche attuali, piuttosto che una preparazione a lungo termine.

Linee guida e sviluppi futuri

Le strategie di preparazione dell’Ue si svilupperanno ulteriormente nei prossimi anni, con linee guida specifiche che verranno fornite ai Paesi membri entro il 2027. Nel 2026, verranno fornite indicazioni dettagliate sui kit di emergenza, mentre si prevede di rivedere il meccanismo di protezione civile e di sviluppare contromisure mediche. Inoltre, l’Unione sta considerando l’istituzione di uno scudo spaziale europeo per migliorare la sicurezza collettiva. Alcuni Stati membri, come Francia, Svezia e Norvegia, hanno già implementato piani di emergenza che includono misure specifiche per affrontare anche minacce belliche, dimostrando la varietà delle strategie adottate in tutta Europa.