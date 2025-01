Intervento di RFI e ripristino delle linee

La circolazione ferroviaria nel nodo di Milano è stata riattivata grazie all’intervento tempestivo dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Dopo un periodo di interruzione, le linee che collegano Milano a Bologna, Venezia e Genova sono tornate a essere operative dalle 10.30 di oggi. Questo ripristino è fondamentale per garantire la mobilità dei passeggeri e il regolare funzionamento del trasporto ferroviario nella regione.

Rimborsi e assistenza ai viaggiatori

Trenitalia ha annunciato che i viaggiatori che hanno rinunciato ai loro spostamenti a causa dell’interruzione della circolazione ferroviaria avranno diritto a un rimborso integrale. Questa misura è stata adottata per tutelare i diritti dei passeggeri e per garantire che nessuno subisca danni economici a causa di eventi imprevisti. Inoltre, è stata potenziata l’assistenza nelle stazioni e a bordo dei treni, con kit e generi di conforto disponibili per i viaggiatori in difficoltà.

Informazioni aggiornate per i passeggeri

Trenitalia ha anche implementato un sistema di comunicazione efficace per fornire informazioni aggiornate ai passeggeri. Le stazioni interessate dall’interruzione sono dotate di personale dedicato che offre supporto e chiarimenti. È fondamentale che i viaggiatori rimangano informati sulle eventuali variazioni nei servizi e sulle procedure di rimborso. La trasparenza e la tempestività delle informazioni sono essenziali per ripristinare la fiducia nel servizio ferroviario.