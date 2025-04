Alcune importanti catene di supermercati hanno recentemente avviato il ritiro di specifici lotti di latte intero pastorizzato, come misura precauzionale per garantire la sicurezza dei consumatori. L’avviso riguarda diversi marchi distribuiti in tutta Italia, e i clienti sono invitati a verificare se i prodotti acquistati fanno parte dei lotti interessati. Ecco tutte le informazioni necessarie per identificare i prodotti coinvolti e i dettagli sul ritiro.

Ritirato latte di tre marche dai supermercati: l’avviso

Alcune delle principali catene di supermercati – tra cui Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga – hanno emesso un avviso riguardante il ritiro precauzionale di determinati lotti di latte intero pastorizzato ad alta temperatura.

Il provvedimento è stato preso dopo che è emersa la possibilità che alcuni dei prodotti contengano materiali indesiderati all’interno delle confezioni. I lotti coinvolti riguardano latte venduto in bottiglie da 1 litro in plastica, con specifiche date di scadenza. Di seguito, i dettagli relativi ai lotti interessati e alle date di scadenza.

Ritirato latte di tre marche dai supermercati. Tutti i lotti interessati

La produzione dei lotti ritirati è stata realizzata dalla Centrale del Latte d’Italia S.p.A., con sede operativa a Vicenza, in via A. Faedo 60.

15/05/25B (Polenghi, Mukki e Soresina)

16/05/25B (Polenghi e Soresina)

17/05/25B (solo Polenghi)

In via precauzionale, l’azienda consiglia ai consumatori di non consumare il latte proveniente da questi lotti e di restituire le confezioni al punto vendita dove sono state acquistate. Il rimborso o la sostituzione del prodotto saranno garantiti anche senza la necessità di presentare lo scontrino d’acquisto.