Unilever sta ritirando dal mercato numerosi gelati Magnum: c’è il rischio che contengano schegge di metallo e di plastica. Sono diversi i rischi che si potrebbero correre ingerendo i due materiali, tra cui ferite alle gengive e all’esofago.

Leggi anche: Padova, 22enne muore dopo 18 giorni di coma: era caduto da un tetto

Ritirari gelati Magnum: i lotti

I gelati richiamati sono quelli con Lotto L3338, L3339, L3340, L3341, L3342 e data di scadenza del 12/2025. Si tratta dei gelati Magnum alle mandorle che sono stati venduti soprattutto in Irlanda e nel Regno Unito. Qualche settimana fa, sempre la Unilever, aveva dovuto ritirate dal mercato i Magnum Classic Ice Cream Sticks per lo stesso motivo. “Non sono sicuri da mangiare. La sicurezza delle persone che acquistano e utilizzano i nostri prodotti è sempre la nostra priorità numero uno, ecco perché stiamo richiamando questi prodotti. Nessun altro gelato Magnum è interessato. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati e vi ringraziamo per la collaborazione” è quanto dichiarato dall’azienda.

I rischi

Ingerire schegge di metallo e di plastica può causare ferite alle gengive, sanguinamento in tutto il cavo orale e l’esofago, perforazioni all’intestino che, di solito, sono caratterizzate da prognosi molto gravi. Le schegge, inoltre, rappresentano per i bambini un rischio di soffocamento.

Leggi anche: Previsioni meteo per il weekend, ritorno del freddo e possibili nevicate: le zone coinvolte