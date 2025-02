Nei supermercati italiani è stato disposto il ritiro di due lotti di pasta di Gragnano Igp FiorFiore Coop, a causa della possibile presenza di pezzetti di legno all’interno dei lotti. Il provvedimento riguarda nello specifico la pasta di semola “Calamari” Pasta di Gragnano Igp – L’Arte Antica di Gragnano della linea Fior Fiore Coop, nei lotti L24213217 e L24213210, con termine di scadenza 31 luglio 2027.

Pasta ritirata dal supermercato: pezzi di legno nei lotti

L’alimento in questione viene commercializzato in confezioni da 500 grammi, e prodotto per Coop Italia dall’azienda Pastai Gragnanesi Società Cooperativa. Per chi avesse acquistato la pasta di Gragnano, oggetto di ritiro, l’invito è quello di non consumare il prodotto, ma di recarsi nel punto vendita d’acquisto con regolare scontrino, esponendo la propria situazione al centro cassa, per poter ottenere il cambio o il rimborso delle somme spese. Infatti, la presenza di frammenti di legno nel prodotto potrebbe comportare dei rischi per la salute.

Ritirati anche alcuni lotti di polpettine: irregolarità nelle etichette

Nel frattempo, oltre alla pasta di Gragnano, nelle ultime ore è stato segnalato, da parte dell’azienda Amadori, il ritiro di diversi lotti di polpettine Gran Gusto. La causa del ritiro è riconducibile ad un’irregolarità nell’etichettatura del prodotto, priva di informazioni importanti previste dalla legge, come la lista degli ingredienti, gli allergeni e altre informazioni legali. Le polpettine in questione sono vendute in confezioni da 240 grammi, con i seguenti lotti e termini ultimi di conservazione: 5055072116 con scadenza al 13 – 14 febbraio 2025; 5410782116 con scadenza al 14 -15 febbraio 2025; 5825302116 con scadenza al 15 -16 febbraio 2025; 5226012116 con scadenza al 16 – 17 febbraio 2025. L’azienda di produzione è la Avi.Coop Società Cooperativa Agricola, del gruppo Amadori, il cui stabilimento di produzione si trova in via del Rio 336, a San Vittore di Cesena, in provincia di Forlì-Cesena. Amadori ha anche previsto un numero verde telefonico informatico a disposizione dei consumatori: 800 216653.