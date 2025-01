Un nuovo inizio per i cattolici democratici

Il , Milano sarà il palcoscenico di un’importante iniziativa promossa da Graziano Delrio, ex ministro e figura di spicco del centrosinistra. L’evento, intitolato “Comunità Democratica”, vedrà la partecipazione di illustri esponenti della cultura politica cattolica, tra cui Romano Prodi e Pierluigi Castagnetti. L’obiettivo dichiarato è quello di riaffermare il ruolo dei cattolici democratici nel panorama politico italiano, sottolineando l’importanza di una cultura politica laica e inclusiva.

La sfida della crisi demografica

Delrio ha messo in evidenza la necessità di affrontare la crisi demografica che sta colpendo l’Italia. Secondo l’ex ministro, se non si interviene tempestivamente, il welfare del Paese, compresi i sistemi pensionistici e sanitari, rischia di collassare. “La cultura cattolica democratica ha gli strumenti per proporre soluzioni innovative e coraggiose”, ha affermato Delrio, invitando a un dibattito aperto e costruttivo su queste tematiche cruciali.

Un’alleanza per il futuro

Durante l’evento, che si terrà nel Palazzo della Regione, si prevede un ampio coinvolgimento di sindaci e amministratori locali, con l’intento di costruire una rete di supporto e collaborazione. Delrio ha chiarito che non si tratta di cercare spazi di potere, ma di contribuire con idee e proposte concrete per il bene del Paese. “Siamo in un tornante storico per l’Italia e l’Europa”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di un approccio autonomista e municipalista, in contrapposizione al centralismo delle regioni.

Un think tank per il cambiamento

Comunità Democratica non si limiterà a un incontro, ma intende costituire un think tank di studiosi e docenti per sviluppare proposte concrete sui temi dell’agenda politica. Tra i partecipanti ci saranno professori come Leonardo Becchetti, Elena Granata e Mauro Magatti, che porteranno le loro competenze per affrontare le sfide attuali. Inoltre, è previsto un panel con rappresentanti delle associazioni del laicato cattolico, come Acli e Sant’Egidio, per unire le forze e amplificare la voce dei cattolici democratici.