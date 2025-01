Il pomeridiano di Amici riprende con sfide di canto e ballo, ma non mancano le polemiche.

Il ritorno di Amici su Canale 5

Dopo un’assenza di oltre due settimane, il pomeridiano di Amici è tornato in onda su Canale 5, riportando l’energia e la competizione che caratterizzano il programma. La puntata di oggi, 12 gennaio, ha visto i concorrenti esibirsi in sfide di ballo e canto, giudicati da esperti del settore. Garrison ha valutato i ballerini, mentre Ornella Vanoni e Dardust hanno avuto il compito di giudicare i cantanti. La competizione si è fatta subito accesa, con Alessio che ha conquistato il primo posto tra i ballerini, mentre Giorgia, ultima classificata, dovrà affrontare una sfida decisiva.

Le esibizioni dei cantanti

Nel settore del canto, Antonia ha brillato, aggiudicandosi il primo posto, mentre Nicolò si è trovato in difficoltà, chiudendo la classifica. Rudy Zerbi, noto per le sue critiche incisive, ha ribadito la sua opinione su Nicolò, sottolineando la bellezza della sua voce ma anche la mancanza di capacità interpretativa. Per mettere alla prova il giovane artista, Zerbi ha scelto di assegnargli un compito impegnativo: reinterpretare “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante. Questo compito ha suscitato un certo clamore, poiché il professore ha deciso di confrontare Nicolò con un video di Emma Marrone, che nel 2012 aveva dato vita a un’esibizione memorabile durante il programma.

Le polemiche e le emozioni in studio

Il gesto di Rudy Zerbi ha sollevato interrogativi e polemiche. Mostrare un’esibizione storica di Emma, legata a un momento personale molto intenso, ha messo Nicolò in una posizione scomoda. La domanda che sorge spontanea è se sia giusto paragonare un artista affermato a un giovane alle prime armi. Questo confronto ha creato un’atmosfera di disagio, piuttosto che di incoraggiamento. La presenza di Ornella Vanoni, giudice esterno, ha portato un tocco di freschezza e divertimento, ma le tensioni tra i concorrenti sono rimaste palpabili. La puntata ha messo in luce non solo il talento dei partecipanti, ma anche le dinamiche complesse che si sviluppano all’interno del programma, rendendo ogni esibizione un momento carico di emozioni e aspettative.