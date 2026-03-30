Ritrovato un corpo in Val di Funes, forse è lo studente cinese disperso

(Adnkronos) - Il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato oggi, verso le 11, da un gruppo di sci alpinisti austriaci e tedeschi che stavano risalendo la forcella del Mezdì in Val di Funes, vicino Ortisei, in Trentino-Alto Adige. Immediatamente è stato allertato il Soccorso Alpino. Sul p...

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato oggi, verso le 11, da un gruppo di sci alpinisti austriaci e tedeschi che stavano risalendo la forcella del Mezdì in Val di Funes, vicino Ortisei, in Trentino-Alto Adige. Immediatamente è stato allertato il Soccorso Alpino. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Aiut Alpin Dolomites con l’elicottero e una squadra del Soccorso Alpino della Val di Funes, che hanno provveduto al recupero della salma.

Il rinvenimento è probabilmente dovuto al distacco di una valanga che nei giorni scorsi ha trascinato il corpo più a valle fino ai 2000 metri dov’è stato trovato. Sulla base dei primi riscontri, si ipotizza che il corpo possa appartenere a Huang Peng, cittadino cinese 28enne, studente presso l’Università di Viterbo e grande appassionato di montagna, dichiarato disperso a gennaio nella stessa zona. L’identificazione formale è attualmente in corso da parte delle autorità competenti.

Huang Peng era arrivato il 19 gennaio ad Ortisei, per trascorrere alcuni giorni di escursioni tra le montagne della Val Gardena e della Val di Funes. La mattina del 20 gennaio, dopo aver fatto colazione in albergo ed essersi vestito adeguatamente per un’escursione, si è allontanato dalla struttura. Da quel momento non è più stato visto.

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