Riva: Caterina Murino, 'non dimenticheremo mai vita che hai scelto condividendola con noi'**

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – "Oggi nella mia Cagliari si è spento un faro, un faro potente che ha dato lustro a lei e alla Sardegna intera. Non dimenticheremo mai ciò che ci hai dato e la vita che hai scelto condividendola con noi. Riposa in pace ora". Così all'Adnkronos l'attrice cagliaritana Caterina Murino, esprimendo il suo cordoglio per la morte di Gigi Riva.