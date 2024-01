Riva: De Sisti, 'campione inimitabile, il sorriso la sua dote più bella'

Roma, 22 gen. - (Adnkronos) - "Una notizia tremenda, forse una delle peggiori che avrei voluto ascoltare. E' un campione non facilmente imitabile". Giancarlo De Sisti, ex centrocampista della Nazionale, ricorda così Gigi Riva, scomparso oggi a 79 anni. "Era forte, atletico...

Roma, 22 gen. – (Adnkronos) – "Una notizia tremenda, forse una delle peggiori che avrei voluto ascoltare. E' un campione non facilmente imitabile". Giancarlo De Sisti, ex centrocampista della Nazionale, ricorda così Gigi Riva, scomparso oggi a 79 anni. "Era forte, atletico, faceva le rovesciate -aggiunge De Sisti al Tg2-. Tecnicamente, con la sua potenza, era a suo modo un funambolo. Quando gli passavi la palla eri certo che usciva qualcosa. La sua dote più bella era il sorriso, era uno che ti rispondeva con gli occhi, non parlava molto, non gli piaceva perdere tempo in chiacchiere".