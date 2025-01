Un cambiamento atteso

Il talent show Amici di Maria De Filippi si prepara a una stagione di grandi novità. Con l’avvicinarsi della fase del Serale, cresce l’attesa per scoprire chi occuperà i prestigiosi posti della giuria. Negli ultimi due anni, il programma ha visto la presenza di un trio consolidato: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, Maria De Filippi sarebbe pronta a una vera e propria rivoluzione per il 2025.

Indiscrezioni sui nuovi giurati

Recentemente, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato alcuni nomi che potrebbero entrare a far parte della giuria. Tra questi, spiccano Ilary Blasi e Christian De Sica, due figure di spicco del panorama televisivo italiano. La Blasi, ex moglie di Francesco Totti, ha manifestato il desiderio di esplorare nuove opportunità professionali, mentre De Sica ha già avuto esperienze nel programma, creando un legame di amicizia con la conduttrice.

Amadeus e Eleonora Abbagnato nel mix

Ma le sorprese non finiscono qui. Secondo quanto riportato da La TV, anche Amadeus potrebbe entrare a far parte della giuria, portando con sé la sua esperienza nel mondo della musica. Inoltre, si parla di un possibile allargamento della giuria a quattro membri, con l’inserimento di Eleonora Abbagnato, esperta di danza. Questo nuovo assetto potrebbe portare un mix di competenze e personalità, con un esperto di musica, un’esperta di danza e due jolly, Ilary e De Sica, pronti a dare il loro contributo.

Il futuro di Malgioglio, Bravi e Giofrè

Con queste novità, sembra che per Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè non ci sia più spazio nel programma. La fase del Serale di Amici, che inizierà a metà marzo e si protrarrà per circa due mesi, promette di essere un evento imperdibile per i fan. Come sempre, il programma andrà in onda il sabato sera, in prime time su Canale 5, dove Maria De Filippi ha dominato la scena televisiva per quasi tutta la stagione.