Rivoluzione interna al M5s: il futuro senza il garante

Modifiche storiche nel Movimento 5 Stelle

Durante l’Assemblea degli iscritti al Movimento 5 Stelle, si è assistito a un cambiamento epocale: l’eliminazione del ruolo del garante, attualmente ricoperto da Beppe Grillo. Questa decisione, accolta con entusiasmo dai partecipanti alla kermesse ‘Nova’, segna un punto di svolta significativo per il partito, che si prepara a rinnovare le proprie regole interne. Con oltre il 50% dei voti favorevoli, le nuove norme prevedono anche l’innalzamento del limite dei mandati da due a tre, oltre a deroga per le candidature a sindaco e presidente di Regione.

Le nuove alleanze e il futuro del M5s

Un altro aspetto cruciale emerso dall’assemblea riguarda le alleanze politiche. Il 92,4% dei votanti ha espresso la necessità di condizionare le alleanze a un accordo programmatico chiaro. Giuseppe Conte, presidente del M5s, ha sottolineato che non si è trattato di uno scontro tra lui e il garante, ma di una necessità di rinnovamento. La frase di Beppe Grillo, “da francescani a gesuiti”, riflette un cambiamento di mentalità all’interno del partito, che si sta preparando a una nuova era.

Il dibattito sulle riforme e il posizionamento politico

Il dibattito non si limita solo alle modifiche statutarie. Durante la Costituente M5s, si è parlato anche di questioni più ampie, come il posizionamento politico del partito e le strategie per affrontare le sfide attuali. Chiara Appendino, vicepresidente del M5s, ha evidenziato l’importanza di parlare alle persone e di affrontare le problematiche sociali, come la sanità e il supporto a chi è stato abbandonato dallo Stato. Inoltre, ha ribadito la necessità di una svolta negoziale per porre fine al conflitto russo-ucraino, sottolineando che l’obiettivo non deve essere una sconfitta militare della Russia, ma una pace duratura.