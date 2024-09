Roberto Ciufoli e Carmen Di Pietro demoliscono Tony e Gaia attraverso un filmato.

Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli hanno ricevuto numerose critiche per la loro performance di "Sesso e Samba" nel programma "Tale E Quale Show". Di Pietro ha tentato di imitare Gaia e Ciufoli Tony Effe, ma il loro esibizione non è stata ben accolta. Nella prossima puntata, Ciufoli imiterà Enzo Jannacci mentre Di Pietro si trasformerà in una delle sorelle, Paola o Chiara. Nonostante le critiche, Di Pietro ha ricevuto il premio simpatia da Carlo Conti e ha promesso di imitare Christina Aguilera nel prossimo episodio. Altri partecipanti avranno il compito di imitare vari artisti come Miley Cyrus, Rita Pavone, Lady Gaga e Julio Inglesias.

Carmen Di Pietro, in seguito al disastroso imitazione di Donatella Rettore, ha fatto peggio al programma Tale E Quale Show, dove ha cercato di imitare Gaia. Accanto a lei c’era Roberto Ciufoli, che interpretava Tony Effe. I due, che hanno eseguito la canzone Sesso e Samba, hanno ricevuto numerose critiche e derisioni. Cristiano Malgioglio ha esclamato: “Ogni volta che Carmen Di Pietro canta, sento un prurito insopportabile, ho paura che mi scoppierà il cuore. Se dovrò ascoltare Carmen Di Pietro anche nel prossimo episodio, ti assicuro che non ci sarò. Altrimenti, mi procurerò dei tappi per le orecchie”. Nella prossima puntata di Tale E Quale Show, Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli non ripeteranno la loro performance di coppia. Infatti, Ciufoli dovrà imitare Enzo Jannacci, mentre Carmen Di Pietro si trasformerà in una delle due sorelle, Paola o Chiara, anche se non è ancora noto chi la affiancherà. Nonostante sia arrivata ultima, Carmen Di Pietro ha ricevuto il premio simpatia da Carlo Conti. Ha inoltre promesso di imitare Christina Aguilera, chiamata ironicamente Anguillara. Nel prossimo episodio vedremo anche Amelia Villano nelle vesti di Miley Cyrus; Justine Mattera come Rita Pavone; Verdiana che imiterà Lady Gaga; Simone Annicchiarico nei panni di Renato Zero, e Roberto Ciufoli in quelli di Enzo Jannacci; Feisal impersonerà Lionel Richie con Kelly Joyce nel ruolo di Diana Ross; Thomas si trasformerà in John Travolta; Giulia Penna diventerà Anna Tatangelo, e Massimo Bagnato avrà il difficile compito di imitare Julio Inglesias.