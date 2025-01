Un weekend da record a Roccaraso

Roccaraso, una delle località sciistiche più apprezzate d’Abruzzo, ha vissuto un weekend straordinario il 25 gennaio, quando oltre 10mila turisti, per lo più provenienti da Napoli, hanno invaso le sue piste. Questo afflusso massiccio ha messo in evidenza le sfide legate all’overtourism, un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante per le comunità montane. Il sindaco Francesco Di Donato ha dichiarato che, sebbene Roccaraso sia abituata a ospitare un gran numero di visitatori, la situazione attuale ha superato ogni previsione.

Le cause dell’afflusso turistico

Il boom di visitatori è stato in gran parte alimentato da gite organizzate da agenzie turistiche di Napoli e da campagne promozionali condotte da influencer sui social media, in particolare su TikTok. Questi fattori hanno contribuito a rendere Roccaraso una meta ambita per le escursioni invernali, attirando un pubblico sempre più vasto. Tuttavia, l’improvviso aumento del numero di turisti ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità di tale afflusso e sulla capacità della località di gestire situazioni di emergenza.

Le preoccupazioni della comunità locale

Il sindaco Di Donato ha espresso la sua preoccupazione riguardo all’impatto dell’overtourism sulla comunità locale. “Siamo preparati, ma non per 12mila persone contemporaneamente”, ha affermato, sottolineando che la viabilità e i servizi pubblici sono stati messi a dura prova. La presenza di rifiuti e disordini ha aggravato la situazione, rendendo necessaria una risposta immediata da parte delle autorità locali. Il primo cittadino ha richiesto un intervento massiccio delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il decoro della località.

Le misure adottate per gestire il flusso turistico

Per affrontare l’emergenza, il sindaco ha annunciato che sono stati potenziati i servizi igienici e i cassonetti, ma ha anche sottolineato che la situazione richiede un approccio più strutturato. “Nel territorio del comune di Roccaraso entrano solo i bus autorizzati”, ha spiegato, evidenziando che la statale 17 è un’arteria critica per la viabilità. Le limitazioni al traffico sono state introdotte per garantire un flusso controllato di visitatori, evitando che la situazione degeneri ulteriormente.

Un futuro sostenibile per Roccaraso

La sfida per Roccaraso è quella di trovare un equilibrio tra l’accoglienza turistica e la tutela del proprio territorio. Il sindaco ha ribadito l’importanza di un turismo responsabile, che rispetti le regole del vivere civile. “Ammiro la cultura napoletana e siamo grati per il loro contributo alla nostra comunità”, ha concluso Di Donato, sottolineando la necessità di un dialogo costruttivo tra residenti e turisti. Solo così Roccaraso potrà continuare a prosperare come meta turistica senza compromettere la qualità della vita dei suoi abitanti.