L’influencer Rita De Crescenzo ha condiviso diversi video girati a Roccaraso, contribuendo, secondo molti, all’afflusso massiccio di turisti. Nel weekend, la località abruzzese è stata invasa da migliaia di visitatori, in gran parte provenienti dalla Campania. Ben 220 autobus hanno trasportato circa 10mila persone nel comune montano, meta apprezzata per gli impianti sciistici dell’Aremogna. Di fronte a questa situazione, il sindaco è intervenuto introducendo nuove regole e replicando alle polemiche legate all’influencer.

Roccaraso invasa dai turisti: il commento di Rita De Crescenzo

Dopo le critiche ricevute, Rita De Crescenzo non ha fatto alcun passo indietro. Prima ha annunciato il suo ritorno a Roccaraso con nuovi video per raccontare la località, poi ha aggiunto:

“Non mi sento responsabile dei disagi, ho solo detto che Roccaraso è un posto bellissimo. La gente è libera di muoversi come vuole. Non posso essere responsabile del comportamento degli altri. Ho pubblicato contenuti che hanno raggiunto un pubblico vastissimo, questo mi rende molto orgogliosa”.

Non sono mancate, inoltre, le critiche rivolte al sindaco:

“Ho pagato un panino 14 euro e una bottiglia d’acqua 7 euro. Il sindaco dovrebbe impegnarsi a gestire meglio la situazione e migliorare l’organizzazione per accogliere i turisti”.

Roccaraso invasa dai turisti, il sindaco risponde a Rita De Crescenzo

A seguito degli eventi dello scorso weekend, durante un vertice urgente in Prefettura a L’Aquila, è stato deciso, insieme ai sindaci, di limitare l’accesso alla strada statale 17 per il comprensorio dell’Alto Sangro a un massimo di cento autobus, nel tentativo di contenere il fenomeno. Da questa settimana entra in vigore anche la regolamentazione delle targhe alterne, iniziando con quelle il cui ultimo numero è pari.

Il sindaco Francesco Di Donato, intervistato da La7, ha poi replicato alle polemiche:

“Roccaraso è una località accogliente per tutti coloro che rispettano le regole e mantengono un comportamento civile. Non è accettabile vedere il paese ridotto in condizioni di degrado il lunedì mattina, con rifiuti sparsi ovunque. Questo danneggia non solo noi residenti, ma anche i nostri ospiti e i turisti che scelgono di visitarci”.

L’afflusso improvviso di autobus turistici ha messo a dura prova le infrastrutture comunali, rendendo indispensabile una limitazione. Si auspica che il limite di 100 pullman sia adeguato, ma, se necessario, verranno introdotte ulteriori restrizioni.