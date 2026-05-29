Roland Garros, oggi Djokovic-Fonseca al terzo turno: orario, precedenti e dove vederla

Roland Garros, oggi Djokovic-Fonseca al terzo turno: orario, precedenti e dov...

Roland Garros, oggi Djokovic-Fonseca al terzo turno: orario, precedenti e dov...

(Adnkronos) - Novak Djokovic torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il serbo affronta il brasiliano Joao Fonseca nel terzo turno del torneo parigino. Il serbo è reduce dalla vittoria nel secondo turno contro il francese Valentin Royer, mentre il sudamericano ha avuto la m...