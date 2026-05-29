Home > Flash news > Roland Garros, oggi Djokovic-Fonseca al terzo turno: orario, precedenti e dov...

Roland Garros, oggi Djokovic-Fonseca al terzo turno: orario, precedenti e dove vederla

roland garros oggi djokovic fonseca al terzo turno orario precedenti e dove vederla 2

(Adnkronos) - Novak Djokovic torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il serbo affronta il brasiliano Joao Fonseca nel terzo turno del torneo parigino. Il serbo è reduce dalla vittoria nel secondo turno contro il francese Valentin Royer, mentre il sudamericano ha avuto la m...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
Novak Djokovic torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il serbo affronta il brasiliano Joao Fonseca nel terzo turno del torneo parigino. Il serbo è reduce dalla vittoria nel secondo turno contro il francese Valentin Royer, mentre il sudamericano ha avuto la meglio su Dino Prizmic.

Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. 

 

Il match di oggi tra Djokovic e Fonseca inizierà non prima delle 15:30. I due non si sono mai affrontati in carriera.  

 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv.

I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)