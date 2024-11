Roma: a Cinecittà World sabato apre Oriental World, Festival delle Luminarie Cinesi

Roma, 22 nov. (Labitalia) – La magia e il fascino millenario della Cina arrivano a Cinecittà World. Dal 23 novembre al 6 gennaio, il Parco divertimenti del cinema e della TV di Roma si trasforma in uno spettacolo di colori e suggestioni asiatiche con Oriental World, il festival delle luminarie cinesi, un percorso di luci che combina grandiose architetture, animali esotici, animatronici, miti e leggende e che permette agli ospiti di avventurarsi in un viaggio alla scoperta della misteriosa cultura orientale. Oltre 220 installazioni luminose, realizzate a mano da sapienti artigiani, alte fino a 8 metri, disegnano un percorso fiabesco di oltre 1 km, da visitare a piedi, incluso nel biglietto di Cinecittà World, che si snoda attraverso due mondi: Il Palazzo del Dragone, leggendario reame subacqueo residenza del Re dei mari, abitato da una varietà di creature come il Primo Ministro Tartaruga, il Generale Granchio, i soldati Gambero e Pesce, e poi Oriental Wonderland, il paese delle meraviglie dove la mitologia cinese prende vita tra piante marine e animali fantastici come la Fenice o il leggendario Dragone Cinese di oltre 30 metri.

Nell’atmosfera incantata del Parco, tra tradizione e immaginazione, sarà possibile anche intraprendere un viaggio tra i sapori autentici della cucina cinese con Oriental Food, lo street food a tema dedicato. "Oriental World aggiunge un nuovo ‘mondo’ a quelli già esistenti a Cinecittà World: – spiega Stefano Cigarini, amministratore delegato – tra le 7 aree a tema del parco ed i nostri altri 2 parchi – Roma World e Aqua World-, per Natale prende vita una nuova esperienza immersiva che farà viaggiare gli ospiti nell’estremo Oriente senza allontanarsi da Roma”

Oriental World, arricchisce il Natale delle meraviglie di Cinecittà World, si passa dalla Cina alla magia del Polo Nord della Cinecittà Street con il Villaggio di Natale la casa di Santa Claus, i mercatini dei dolci, spettacoli e 10 attrazioni a tema. Il parco è aperto tutti i weekend e continuativamente dal 25 dicembre al 6 gennaio dalle 11 alle 21. Il 31 dicembre ospiterà la festa di Capodanno più grande d’Italia: un villaggio del divertimento con 40 Attrazioni, 8 cene e cenoni a tema, 10 concerti e DJ Set, fuochi d’artificio a mezzanotte e divertimento non-stop dalle 18 alle 8am. A chiudere la stagione 2024 il 6 gennaio, sarà la Festa della Befana, ricca di sorprese per grandi e piccoli.