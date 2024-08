Roma, bambino di 5 anni cade dal balcone del terzo piano: è in gravissime co...

Roma, bambino di 5 anni cade dal balcone del terzo piano: è in gravissime co...

Un bambino di 5 anni è caduto dal balcone da un'altezza di 8 metri: è ricoverato in terapia intensiva al Gemelli a Roma

Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Gemelli di Roma: è caduto dal balcone della sua abitazione a Capena ieri pomeriggio.

Il drammatico incidente a Roma

Secondo una prima ricostruzione, nel pomeriggio di ieri, domenica 18 agosto, il bambino stava giocando con il fratellino più piccolo quando sarebbe caduto dal balcone. Un volo di circa otto metri, in seguito al quale ha riportato ferite gravissime.

La famiglia risiede in un appartamento di via Tiberina a Capena, piccolo centro alle porte di Roma.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto gli operatori del 118 lo hanno soccorso e hanno attivato una eliambulanza. Dopo averne stabilizzato le condizioni, il piccolo è stato trasportato al Gemelli in gravissime condizioni.

Secondo l’ultimo bollettino medico il bambino ha riscontrato un “gravissimo politrauma con lesioni cerebrali” oltre a varie altre fratture. Attualmente le sue condizioni sono disperate: è in sedazione farmacologica e ventilazione meccanica.

Le indagini dopo la caduta dal balcone del bambino

Sul posto, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Secondo le prime indagini effettuate, al momento dell’incidente era in casa anche la madre del piccolo, originaria del Bangladesh.

Tuttavia, non è ancora del tutto chiara la dinamica della vicenda e le cause. Le indagini delle forze dell’ordine, che verranno effettuate in queste ore, serviranno a chiarire quanto accaduto.