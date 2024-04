Casalpusterlengo, litiga con il marito, poi cade dal balcone: indagini in corso

A Casalpusterlengo una donna è caduta dal balcone dopo aver discusso con suo marito: le indagini sono in corso.

Una donna è in gravi condizioni dopo una brutta caduta dal balcone della sua abitazione, a Casalpusterlengo, vicino a Lodi. Scopriamo l’accaduto, come sta e le indagini in corso delle forze dell’ordine.

Casalpusterlengo, donna cade dal balcone

E’ accaduto domenica 14 aprile, in via Matteotti. Una donna di quarant’anni è precipitata dal balcone di casa a Casalpusterlengo. L’appartamento si trova al primo piano di un palazzo e la signora è dunque caduta per quattro metri. Dopo l’accaduto, la donna è stata soccorsa da una eliambulanza ed è stata trasportata presso l’ospedale San Matteo di Pavia.

Sospetti sul marito

Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso perché tutte le ipotesi sono ancora al vaglio. La donna potrebbe essersi lanciata da sola? Oppure è coinvolto qualcuno? I vicini di casa hanno spiegato che prima dell’impatto, la signora stava litigando con suo marito. Proprio per questo motivo ci sarebbero dei sospetti anche sull’uomo. Perciò non si può quindi escludere anche un gesto di violenza domestica.

Le indagini sono in corso

Considerando più ipotesi, le forze dell’ordine sono al lavoro per indagare e capire come sono andati realmente i fatti. Intanto la speranza è, chiaramente, che la donna di quarant’anni possa rimettersi al più presto.