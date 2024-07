Una misteriosa caduta in un appartamento in Russia, a San Pietroburgo, è al vaglio degli inquirenti. Una giovane 23enne, novella sposa, è morta la prima notte di nozze: caduta dal balcone del 15° piano del condominio in cui viveva.

Misterioso incidente in Russia

Ksenia Vodyanitskaya si era sposata poche ore prima e la notte dell’incidente era la prima notte di nozze. Era la loro prima sera da marito e moglie e lei, nuda, si sarebbe appoggiata alla finestra del suo appartamento in Russia a San Pietroburgo, quando è avvenuto il drammatico incidente.

Sui social la ragazza sembrava felice, aveva postato alcune immagini del matrimonio con il marito Kirill, 24enne. Tuttavia, tanti sono i dubbi che ruotano attorno alla vicenda.

Il ritrovamento del corpo dal marito

Il ragazzo ha chiamato nell’immediato i soccorsi e si è precipitato a cercarla e a verificare quanto accaduto. Giunte sul luogo dell’incidente però, le forze dell’ordine hanno immediatamente provveduto a interrogarlo, sospettando che avesse spinto la ragazza dall’appartamento.

Kirill, sotto shock per la morte della ragazza, ha negato qualsiasi coinvolgimento e non è stato arrestato perché la sua versione dei fatti sembrerebbe essere stata convincente.

Dunque, dopo le prime indagini effettuate la polizia ha concluso che Ksenia sia caduta accidentalmente.

La testimonianza di amici e parenti

I quotidiani locali hanno riportato testimonianze di amici e parenti. Nella loro testimonianza sottolineano che non c’erano problemi nella relazione della coppia. Il giovane non avrebbe mai fatto del male alla, ormai, moglie.