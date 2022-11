Tragedia a San Giovanni in Persiceto. Una bambina di 4 anni è morta dopo essere caduta dal balcone di casa, al secondo piano.

Una bambina di 4 anni è morta dopo essere caduta dal balcone di casa, al secondo piano. La tragedia è avvenuta a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.

LEGGI ANCHE: Bambina di tre anni cade dalla finestra a Lucca

Bambina di 4 anni morta dopo essere caduta dal balcone di casa al secondo piano

Una bambina di 4 anni è morta dopo essere caduta dal balcone di casa. La tragedia è avvenuta tra il tardo pomeriggio e la prima serata di mercoledì 2 novembre, a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Tutto si è consumato in pochi istanti, quando la bambina è sfuggita al controllo degli adulti ed è uscita sul balcone da una portafinestra. Per motivi da chiarire, si sarebbe sporta dal balcone, precipitando nel vuoto dal secondo piano.

I soccorsi medici da parte dei soccorritori del 118 si sono rivelati inutili. I sanitari hanno provato a rianimarla, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

La bambina ha scavalcato la ringhiera

Secondo le prime informazioni, sembra che al momento della tragedia in casa ci fossero la madre e la nonna della bambina, che non si sono accorte di quello che stava accdento.

L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un incidente e sarebbe esclusa la responsabilità di altre persone. La piccola avrebbe scavalcato una piccola ringhiera, si sarebbe arrampicata sulla parte esterna del condizionatore, forse per gioco, e sarebbe scivolata. Il pm di turno della Procura di Bologna aprirà un’inchiesta per valutare eventuali omissioni e ordinare l’autopsia. Sul posto è accorso anche Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto.

La comunità è rimasta sconvolta.