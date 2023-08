È successo a Triggiano dove un 30enne è morto dopo una terribile caduta dal balcone della sua abitazione. Dopo un volo di cinque piani, l’uomo si è spento a causa dei severi traumi riportati.

Triggiano, terribile caduta dal balcone: morto 30enne

La tragedia si è consumata nella serata di domenica 6 agosto in via Giovanni Falcone, a Triggiano, comune della città metropolitana di Bari, in Puglia. Un uomo di 30 anni è precipitato dal balcone del suo appartamento al quinto piano di un palazzo. La vittima è deceduta sul posto a causa della gravità dei traumi riportati mentre i sanitari del 118 tentavano di rianimarlo.

A seguito del drammatico episodio, le autorità locali stanno indagando al fine di determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Spunta l’ipotesi del suicidio

In considerazione delle testimonianze sinora raccolte dalle forze dell’ordine, pare che il 30enne potesse avere intenzione di porre fine alla sua vita. È possibile, quindi, che la vicenda non sia da imputare a un incidente ma che possa classificarsi come un caso di suicidio. La comunità locale è profondamente sconvolta dalla morte del giovane uomo.

Gli inquirenti, intanto, stanno lavorando per ricostruire la sequenza degli eventi e per verificare se fossero mai emersi segnali o circostanze che possano aver spinto la vittima a togliersi la vita.