Allerta meteo, le previsioni per questa settimana: in arrivo una nuova ondata...

Allerta meteo, le previsioni per questa settimana: in arrivo una nuova ondata...

Agosto, lo sappiamo, è spesso il mese più caldo dell’anno. E con il rialzo medio delle temperature degli ultimi anni dovuto soprattutto al surriscaldamento globale, il caldo è diventato quasi insopportabile.

Previsioni meteo, in Italia è in arrivo una nuova ondata di caldo africano

Secondo gli esperti del meteo, nei prossimi giorni una nuova ondata di caldo africano tornerà ad abbattersi sull’Italia. Da martedì le temperature saranno nuovamente in risalita, ma i guai più grossi arriveranno giovedì. Le pianure del Nord, le regioni tirreniche e le due Isole maggiori avranno 35 gradi di media nel pomeriggio. Le notoriamente caldissime Firenze e Roma raggiungeranno più volte anche i 37 gradi così come altre zone interne del Paese.

Quanto durerà la prossima ondata di caldo

Ma per quanto si ovrà sopportare questa nuova ondata di caldo? Per i meteorologi la grande afa resisterà almeno fino a Ferragosto. Il 15 del mese sarà una data spartiacque, perché da lì in poi soprattutto al nord, le temperature potrebbero scendere di qualche grado. Presente ancora il rischio temporali, anche se in maniera molto meno importante rispetto alle settimane appena passate.