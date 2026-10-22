Una giornata di normali lavori di manutenzione ai dispositivi di climatizzazione che complice la stagione invernale dovranno essere messi in perfetta efficienza al fine di garantire il giusto funzionamento per quando il freddo sarà pungente e per questo motivo anche le istituzioni dei piccoli comuni si stanno organizzando per farli al meglio ma a volte anche l’organizzazione subisce scossoni inattesi e pericolosi.

Condizionatore da sistemare e si verifica l’evento imprevisto

Il condizionatore era in fase di aggiornamento e sono intervenuti due tecnici specializzati che si sono recati sul posto appunto per renderlo efficiente. Un normale lavoro di routine che solitamente non comporta guasti di alcun tipo.

Il personale che interviene conosce gli impianti e sa tutte le manovre da effettuare affinche non si verifichino episodi pericolosi o il dispositivo non abbia danni.

A volte però anche tutte le precauzioni possibili non bastano ed ecco che accade l’imprevisto, in questo caso un imprevisto che avrebbe potuto avere un esito gravissimo ma che fortunatamente si è risolto nel modo migliore possibile per i due sfortunati protagonisti.

Roma, il condizonatore esplode durante il controllo, un grande spavento

Il comune di Montelibretti, paese nella provincia nord di Roma ha chiamato una ditta di interventi agli impianti di climatizzazione per far sistemare uno dei condizionatori presenti nella struttura.

Alle ore 12 il personale è arrivato sul posto ed ha iniziato ad operare.

Durante le operazioni di verifica e prova del dispositivo si è verficata un’inattesa esplosione che ha anche causato il ferimento di due dipendenti comunali, come riporta RomaToday, una giovane studentessa stagista ed un dipendente comunale impegnato nel proprio ufficio.

Anche l’edificio ha subito danneggiamenti derivanti dalla deflagrazione. Il sindaco Luca Branciani ha dichiarato di aver sentito entrambi i soggetti feriti ed ha riportato che sono stati considerati codici verdi e che presto potranno tornare a lavoro nonostante lo shock subito.