Roma, caos sulla metro B: interruzione delle corse per un guasto alla linea e...

Un guasto elettrico ha causato la temporanea interruzione del servizio sulla linea B della metro a Roma. Il malfunzionamento è avvenuto intorno alle 17:20 di oggi, lunedì 20 gennaio. Numerosi passeggeri si sono ritrovati in attesa sulle banchine, mentre i treni sono rimasti fermi.

Roma, disagi sulla metro B: guasto alla linea elettrica

Il Comune di Roma ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale riguardo ai disservizi in corso in queste ore:

“Metro B momentaneamente fuori servizio, nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, a causa di un intervento al sistema di emergenza elettrica. Il servizio sulla linea B/B1 della metropolitana è momentaneamente sostituito da bus: i tecnici Atac hanno riscontrato intervento dei pulsanti di emergenza e hanno immediatamente attivato i controlli in linea necessari per isolare la tratta interessata”.

Attualmente, lungo il tratto coperto dalla metro B tra i capolinea Laurentina e Rebibbia e dalla linea B1 tra Laurentina e Jonio, sono attivi autobus sostitutivi per facilitare gli spostamenti dei passeggeri.

Roma, disagi sulla metro B: ancora problemi per i viaggiatori

I principali disagi si stanno verificando per i lavoratori in uscita dagli uffici, costretti a rimanere fermi in attesa delle navette sostitutive di Atac, con lunghe code e tempi di attesa prolungati. Nel frattempo, è montata la rabbia da parte dei viaggiatori. C’è chi ha sottolineato: