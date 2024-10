Roma ha visto una commemorazione significativa al ghetto ebraico in memoria del rastrellamento.

Ottantuno anni fa, Roma, nel ghetto ebraico, si è tenuta una cerimonia in memoria del rastrellamento. Il 16 ottobre del 1943, i nazisti portarono via 1024 persone. Sul palco è stata esposta la frase "Non c'è futuro senza memoria". In Largo 16 ottobre 1943, nel quartiere del ghetto, avvenne un tra...

Ottantuno anni fa, Roma, nel ghetto ebraico, si è tenuta una cerimonia in memoria del rastrellamento. Il 16 ottobre del 1943, i nazisti portarono via 1024 persone. Sul palco è stata esposta la frase “Non c’è futuro senza memoria”. In Largo 16 ottobre 1943, nel quartiere del ghetto, avvenne un tragico rastrellamento che coinvolse oltre mille ebrei romani, strappati alle loro abitazioni e costretti a salire su un treno merci presso la stazione Tiburtina, per essere deportati nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. In Senato è stato osservato un minuto di silenzio in onore della Senatrice a vita Liliana Segre.