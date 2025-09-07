Roma, 7 set (Adnkronos) – "Desidero porgere le più sentite condoglianze al sindaco di Roma Roberto Gualtieri per la scomparsa della mamma. A lui e alla sua famiglia giungano il cordoglio e la commossa vicinanza del Senato della Repubblica". Lo scrive sui social Ignazio La Russa.
Home > Flash news > Roma: La Russa, 'sentite condoglianze a Gualtieri'
Roma: La Russa, 'sentite condoglianze a Gualtieri'
Roma, 7 set (Adnkronos) - "Desidero porgere le più sentite condoglianze al sindaco di Roma Roberto Gualtieri per la scomparsa della mamma. A lui e alla sua famiglia giungano il cordoglio e la commossa vicinanza del Senato della Repubblica". Lo scrive sui social Ignazio La Russa. ...