Roma: M5s, 'nessun silenzio su inaccettabile sciacallaggio Zakharova'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “La polemica sul ‘silenzio’ del Movimento 5 stelle sulle parole della Zakharova è infondata e strumentale. Già ieri in diversi talk show televisivi avevamo stigmatizzato queste inaccettabili dichiarazioni, che suonano ancor più vergog...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “La polemica sul ‘silenzio’ del Movimento 5 stelle sulle parole della Zakharova è infondata e strumentale. Già ieri in diversi talk show televisivi avevamo stigmatizzato queste inaccettabili dichiarazioni, che suonano ancor più vergognose oggi che l’Italia è in lutto per la morte dell’operaio rimasto sepolto sotto le macerie della torre crollata.

Giudichiamo squallido e intollerabile fare sciacallaggio su una tragedia che ha colpito il popolo italiano per fare bassa propaganda. Zakharova si dovrebbe scusare con gli italiani e concentrarsi sul lavorare invece per la pace e le buone relazioni internazionali”. Così i capigruppo M5s nelle commissioni Esteri e Politiche Ue di Camera e Senato, Francesco Silvestri, Bruno Marton, Filippo Scerra e Pietro Lorefice.