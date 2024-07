Roma, maxi rissa in stazione metro Barberini: 5 arresti

Roma, maxi rissa in stazione metro Barberini: 5 arresti

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Maxi rissa ieri, sabato 14 giugno, nella stazione della metropolitana Barberini di Roma. Cinque persone sono state arrestate per rissa e denunciate per interruzione di pubblico servizio, mentre tre minori sono stati denunciati per gli stessi reati dalla polizia. La violen...