Roma: Milani (FdI), 'prioritario salvare vita operaio, valutazioni su crollo in seguito'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Seguo con apprensione l’esito delle operazioni di salvataggio dell’operaio rimasto sotto le macerie dopo il duplice crollo di questa mattina della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. In azione anche i reparti speciali Usar dei Vigili del fuoco, a cui va tutta la nostra gratitudine per la complessità delle operazioni in corso con il rischio di un ulteriore crollo.

Il tempo per fare valutazioni e riflessioni non è certo oggi, l‘auspicio è solo quello di salvare la vita all’operaio rimasto intrappolato. Agli altri operai estratti vivi, di cui uno in ospedale, va tutta la mia vicinanza". Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.