Roma: Pellegrino (FdI), 'su tragedia del crollo da Zacharova ironia disgustosa'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Trovo disgustosa e rivoltante l’ironia della portavoce russa Marija Zacharova sulla tragedia del crollo della Torre dei Conti avvenuta questa mattina a Roma. Bene ha fatto perciò la Farnesina a convocare l’ambasciatore russo perché davvero non è accettabile restare indifferenti a tali provocazioni. Ritengo che di fronte a simili, drammatici eventi l’unico atteggiamento che si dovrebbe tenere sia quello della vicinanza umana e della totale solidarietà.

Voglio pertanto esprimere la mia vicinanza agli operai feriti e ringraziare quanti, a cominciare dai Vigili del Fuoco, si sono adoperati per gli immediati soccorsi. Un grazie dovuto anche al nostro governo che, col ministro Giuli, ha fatto sentire prontamente la presenza dello Stato”. Così la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento tutela vittime del partito.